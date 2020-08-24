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Деньги, полученные по соцконтракту, можно будет тратить на текущие нужды семьи

Правительство расширяет возможности использования средств, полученных гражданами по социальному контракту, их можно будет тратить на текущие нужды. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

«Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем, например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат», — цитирует Мишустина ТАСС.

По словам Мишустина, также упрощены правила трудоустройства граждан, заключивших социальные контракты. «Теперь они смогут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку, — пояснил он. — Рассчитываем, что эти меры помогут людям, заключившим социальный контракт, быстрее решить проблемы».

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Премьер подчеркнул, что в России уже заключено 58 тыс. социальных контрактов в 21 пилотном регионе. «Это значит, что после заключения договора с органом соцзащиты человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, получает государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары», — сказал глава кабмина.

Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

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