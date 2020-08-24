Ситуация с промышленностью удовлетворительная, считает глава Минпромторга

Глава Минпромторга Мантуров на встрече с Путиным назвал удовлетворительной ситуацию с российской промышленностью.
«Что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы», — заявил министр.
А где-то ситуация даже положительная.
«С учетом того, что наша промышленность столкнулась одновременно с двумя вызовами: это вопрос, связанный с коронавирусом, и одновременно с этим — существенное снижение нефтяных котировок, что повлияло на удешевление рубля... Для каких-то отраслей промышленности это в определенном смысле даже положительно», — сказал Мантуров.
На промышленных предприятиях, которые по поручению президента в последние пять лет активно реализовывали планы импортозамещения, — таких более 970 проектов в 23 отраслях промышленности, — 460 проектов уже реализовано, сообщил также глава Минпромторга.
По материалам «РИА Новости».