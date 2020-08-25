ПФР платил сотни миллионов рублей пенсий «мертвым душам»

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Эти переплаты могут быть взысканы только в судебном порядке либо путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера.

Добавим, ПФР регулярно предупреждает на своей сайте о недопустимости снятия со счета умерших родственников пенсии, ошибочно перечисленной уже после смерти.

Это и опоздание с передачей данных из базы ЗАГСа, и проблемы с приемом этих сведений в ПФР, связанных с нестыковками в базах данных.

Выборочная проверка поступивших сведений о смерти показала, что в 32,5 % проверенных случаев сведения в ПФР поступили значительно позже даты смерти.

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Кроме того, на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находятся сведения о смерти более чем 11,7 тыс. умерших гражданах, поступивших путем СМЭВ, которые Фонд не может идентифицировать в своих информационных базах.

Информационные базы данных ЗАГС, ФНС и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации умершего по месту проживания.

Это свидетельствует о том, что базы данных, находящиеся в ведении разных ведомств, содержат различную персонифицированную информацию об одних и тех же гражданах, а также об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между заинтересованными структурами, говорится в докладе Счетной палаты.