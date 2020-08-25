ПФР платил сотни миллионов рублей пенсий «мертвым душам»

Счетная палата проверила, как ПФР начисляет и выплачивает пенсии, и обнаружила ряд недочетов.
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности ПФР по организации индивидуального (персонифицированного) учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года» опубликован на сайте ведомства.
В частности, в документе говорится, что из-за несвоевременного поступления сведений о смерти пенсионеров, им продолжала перечисляться пенсия. Родственники умерших снимали эти деньги с банковских счетов.
Так, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн рублей. Отметим, проверка проводилась в ОПФР Москвы/Подмосковья и Саратовской области.