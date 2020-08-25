В ПФР путаница со СНИЛС. У некоторых 2 номера, а у некоторых – один номер на двоих

Как известно, сведения о каждом зарегистрированном лице в системе персучета, которую курирует ПФР, хранятся на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), которому присваивается СНИЛС.

Проверка Счетной палаты выявила проблему: открытие на одного и того же человека двух и более счетов (многократная регистрация), а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

Несмотря на то, что для устранения данной проблемы Межрегиональный информационный центр ПФР (МИЦ ПФР) периодически тестирует ПС ПУ, ситуация в лучшую сторону не меняется.

От редакции: ПС ПУ — это подсистема «Персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц» автоматизированной информационной системы АИС ПФР-2.

За 2017–2019 годы объединение ИЛС проведено в отношении более 572,5 тыс. счетов. В отношении 2,4 тыс. ИЛС проведено разделение счета.

До настоящего времени в ПС ПУ зарегистрировано около 650 тыс. «двойников» (0,4 % общего количества ИЛС).

По пояснениям МИЦ ПФР, основными причинами многократной регистрации является некорректное заполнение застрахованным лицом в анкете основных реквизитов (ФИО, дата и место рождения), либо открытие нового ИЛС при изменении реквизитов (например, при смене фамилии) вместо корректировки действующего счета.

Проблема неоднократной регистрации возникла с момента организации персонифицированного учета и не решена до настоящего времени, заявили в Счетной палате.