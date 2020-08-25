Forbes назвал богатейшие семьи страны. Ротенберги всех обошли

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России. Первое место с общим состоянием $5,45 млрд заняла семья Ротенбергов, сместившая с этой позиции Гуцериевых.

За год состояние Ротенбергов увеличилось на $270 млн. Главной причиной такого рывка стала продажа главой семьи Аркадием компании «Стройгазмонтаж» (была генеральным подрядчиком строительства Крымского моста). Состояние Аркадия Ротенберга оценили в $2,9 млрд, его брата Бориса (СМП Банк) — в $1,1 млрд, сына Игоря («Газпром бурение») — в $950 млн, дочери Лилии (TPS Real Estate) — в $500 млн.

Игорь Ротенберг — не только владелец компании «Газпром бурение». Также ему принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей, доля в ТРЦ «Авиапарк» и пакет акций «ТЭК-Мосэнерго».

Семья Гурьевых попала в рейтинг впервые и сразу на второе место. Общее состояние — $5,1 млрд. Главный член семьи — Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро», его состояние составляет $4,7 млрд, его жены Евгении — $400 млн.