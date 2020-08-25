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Forbes назвал богатейшие семьи страны. Ротенберги всех обошли

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России. Первое место с общим состоянием $5,45 млрд заняла семья Ротенбергов, сместившая с этой позиции Гуцериевых.

За год состояние Ротенбергов увеличилось на $270 млн. Главной причиной такого рывка стала продажа главой семьи Аркадием компании «Стройгазмонтаж» (была генеральным подрядчиком строительства Крымского моста). Состояние Аркадия Ротенберга оценили в $2,9 млрд, его брата Бориса (СМП Банк) — в $1,1 млрд, сына Игоря («Газпром бурение») — в $950 млн, дочери Лилии (TPS Real Estate) — в $500 млн.

Игорь Ротенберг — не только владелец компании «Газпром бурение». Также ему принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей, доля в ТРЦ «Авиапарк» и пакет акций «ТЭК-Мосэнерго».

Семья Гурьевых попала в рейтинг впервые и сразу на второе место. Общее состояние — $5,1 млрд. Главный член семьи — Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро», его состояние составляет $4,7 млрд, его жены Евгении — $400 млн.

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Гуцериевы ($3,2 млрд по оценке Forbes), лидировавшие в списке пять лет, опустились на третью строку рейтинга. В семью входят Михаил Гуцериев ($2 млрд, председатель совета директоров группы «Сафмар», председатель совета директоров НК «РуссНефть»), его брат Саит-Салам Гуцериев ($250 млн, генеральный директор «Корпорации А.Н.Д.») и сын Саид Гуцериев ($930 млн, член совета директоров группы «Сафмар», генеральный директор НК «Фортеинвест»). Семья потеряла за год $2,45 млрд. Причиной называют обвал на нефтянном рынке и коронавирус, обесценивающий вложения в коммерческую недвижимость.

Остальные семьи из списка:

  • Шаймиевы (сыновья первого президента Татарстана) — $2,85 млрд;
  • Евтушенковы (АФК «Система») — $2,3 млрд;
  • Бажаевы — $1,9 млрд. Состояние Мусы Бажаева («Группа Альянс») оценивается в $840 млн, его брата Мавлита («Группа Полис») — в $225 млн, племянника Денни («Группа Альянс)» — в $840 млн;
  • Рахимкуловы (Kafijat) — $1,8 млрд;
  • Саркисовы (группа РЕСО) — $1,7 млрд;
  • Линники («Мираторг») — $1,35 млрд;
  • Михайловы (группа «Черкизово») — $1,1 млрд.

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