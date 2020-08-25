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Процесс передачи данных РСВ из ФНС в ПФР и их отражение на лицевых счетах не всегда проходит идеально

С 2017 года администрированием страховых взносов занимается ФНС. Необходимые для персучета сведения ФНС передает в ПФР путем использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Технология информационного взаимодействия между ФНС России и ПФР по приему и обработке сведений о страховых взносах выглядит так:

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Информация поступает от ФНС в ПФР в виде пакета (архива), содержащего два файла установленного формата, относящихся к конкретному плательщику (сведения о расчете страховых взносов и сведения об их уплате).

Сведения о страховых взносах после проведения форматнологического контроля обрабатываются в ПФР и отражаются на ИЛС на федеральном уровне МИЦ ПФР.

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Территориальные органы ПФР отрабатывают только ошибки, допущенные страхователями, выявленные МИЦ ПФР в результате форматнологического контроля поступивших сведений, либо совместно с УФНС сведения по страхователям, не идентифицированных в базе данных ПФР.

Поскольку сроки передачи от МИЦ ПФР территориальным органам ПФР сведений, требующих уточнения и отработки, в том числе с налоговыми органами в субъектах РФ, а также сроки передачи отработанных ими сведений обратно в МИЦ ПФР никаким документом не предусмотрены, оценить своевременность отработки в субъектах РФ выявленных ошибок не представляется возможным. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки ПФР.

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Кроме того, ни Федеральным законом № 27?ФЗ, ни соглашением между ПФР и ФНС России не предусмотрены порядок и сроки отработки налоговым органом возвращенных МИЦ России сведений о страховых взносах, не прошедших форматнологический контроль.

А между тем в среднем это около 4 тыс. пакетов, переданных ФНС, или 0,3 % общего объема передаваемых пакетов.

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