Процесс передачи данных РСВ из ФНС в ПФР и их отражение на лицевых счетах не всегда проходит идеально

С 2017 года администрированием страховых взносов занимается ФНС. Необходимые для персучета сведения ФНС передает в ПФР путем использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Технология информационного взаимодействия между ФНС России и ПФР по приему и обработке сведений о страховых взносах выглядит так:

Информация поступает от ФНС в ПФР в виде пакета (архива), содержащего два файла установленного формата, относящихся к конкретному плательщику (сведения о расчете страховых взносов и сведения об их уплате).

Сведения о страховых взносах после проведения форматнологического контроля обрабатываются в ПФР и отражаются на ИЛС на федеральном уровне МИЦ ПФР.