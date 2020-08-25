У 72% российских семей есть как минимум один кредит

Эксперты считают, что как минимум один кредит есть у 72% российских семей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Как пишут «Известия», последний раз подобный опрос проводил ВЦИОМ, и тогда закредитованность российских семей составила 57%.

В НАФИ выяснили, что сейчас больше других склонны занимать россияне от 25 до 44 лет — 12% опрошенных. Меньше остальных подвержены соблазну жить в долг пенсионеры — их 4%. При этом, 51% кредитов приходится на потербительские, и 14% — на ипотеку.

Теперь необязательно копить, как это было принято в советское время, можно купить здесь и сейчас. Это не проблема, если заемщик стабильно зарабатывает для обслуживания кредита. Хуже, когда банки удовлетворяют фактически неплатежеспособный спрос, — пояснил Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА.

Правда, существенная часть кредитов на рынке приходится на рефинансирование ранее выданных кредитов, что наоборот способствует уменьшению долговой нагрузки.