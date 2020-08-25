Правила подсчета и подтверждения стажа для больничных изменят

Правила подсчета и подтверждения стажа для определения размеров пособий по нетрудоспособности и беременности и родам изменят. Проект разместил для обсуждения Минтруд.

Изменения потребовались из-за введения электронных трудовых книжек, ведь с 1 января 2020 года у многих работников не будет записей в бумажных трудовых. А в старых правилах, утвержденных еще в 2007 году Минэкономразвития, никаких электронных сведений не упоминается.

Минтруд решил не вносить изменения в действующий сейчас документ, а принять новый, хотя туда практически слово в слово переписан последний вариант ныне действующего приказа. Только добавлены сведения о трудовой деятельности (это формы СТД-Р и СТД-ПФР), которые и подтверждают стаж с 2020 года у тех работников, которые отказались от ведения бумажных трудовых книжек.