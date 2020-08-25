Тинькофф Бизнес начал открывать счета иностранным компаниям. Первым клиентом стал офис Aviasales в Таиланде

Тинькофф Бизнес начал открывать счета зарубежным компаниям. Теперь воспользоваться услугами Тинькофф могут иностранные компании, которые ведут бизнес в России, а также юридические лица, открывающие свои филиалы за границей.

Первым иностранным клиентом стал офис Aviasales в Таиланде. Ранее компания обслуживала в Тинькофф свои российские счета, но теперь банк оформил и зарплатный проект для сотрудников тайского офиса. Тинькофф Бизнес открыл компании расчетный счет и организовал доставку зарплатных карт для сотрудников на остров Пхукет.

По условиям зарплатного проекта сотрудники Aviasales в Таиланде могут получать зарплату на карты Тинькофф в долларах США, а снимать деньги в местной валюте — тайских батах. Для них также действуют специальные условия по вкладам и кредитам от Тинькофф, обслуживание карты Tinkoff Black — бесплатное.

Сотрудникам Aviasales доступны все преимущества мультивалютной карты Tinkoff Black, среди них:

до 3,5% годовых на остаток по счету и кэшбэк до 30%, которые могут начисляться в одной из 30 валют;

переключение между валютными счетами в мобильном приложении и покупка валюты по курсу, приближенному к биржевому;

снятие денег в банкоматах по всему миру в любой из 30 валют карты*;

управление финансами в мобильном приложении;

возможность выпустить своим родным дополнительные карты, которые будут привязаны к счету и которыми можно пользоваться в России и по всему миру.

Тинькофф Бизнес обслуживает 600 тыс. счетов российских компаний, теперь банк открывает счета и зарплатные проекты иностранным компаниям, которые ведут бизнес в том числе и в России. Зарплатный проект в Тинькофф это:

бесплатное обслуживание зарплатных проектов, независимо от количества выданных клиенту карт;

отправка зарплаты в реестре и оплата НДФЛ — в мобильном приложении, там же можно добавлять новых сотрудников и просматривать все начисления;

моментальное зачисление зарплаты сотрудникам;

возможность работы по индивидуальными условиям для иностранных компаний и доставка карт по всему миру.

Федор Бухаров, Вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:

«Для наших технологий нет границ, и сотрудники компаний, которые пользуются нашим зарплатным проектом, могут получать деньги не только в России и не только в рублях, а в той стране, где они работают и в той валюте, которая им выгодна на данный момент. С развитием онлайна в любой компании сотрудники могут работать из любой точки мира, поэтому наш зарплатный проект будет удобен для любого современного бизнеса».

Михаил Арутюнян, финансовый директор Aviasales:

«В Таиланде нет ничего похожего на продукты Тинькофф. Поэтому наш зарплатный проект на две головы выше решений, работающих на локальном рынке. К тому же, карта российского банка действительно удобна нашим сотрудникам для поддержания своих социальных связей — с семьей и друзьями, которые остались дома».

Подать заявку на подключение зарплатного проекта можно онлайн или через персонального менеджера, если компания уже обслуживается в

* Лимит снятия в банкомате, а также отдельные условия по зарплатным картам для сотрудников определяется условиями зарплатного проекта.