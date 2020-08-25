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Тинькофф Бизнес начал открывать счета иностранным компаниям. Первым клиентом стал офис Aviasales в Таиланде

Тинькофф Бизнес начал открывать счета зарубежным компаниям. Теперь воспользоваться услугами Тинькофф могут иностранные компании, которые ведут бизнес в России, а также юридические лица, открывающие свои филиалы за границей.

Первым иностранным клиентом стал офис Aviasales в Таиланде. Ранее компания обслуживала в Тинькофф свои российские счета, но теперь банк оформил и зарплатный проект для сотрудников тайского офиса. Тинькофф Бизнес открыл компании расчетный счет и организовал доставку зарплатных карт для сотрудников на остров Пхукет. 

По условиям зарплатного проекта сотрудники Aviasales в Таиланде могут получать зарплату на карты Тинькофф в долларах США, а снимать деньги в местной валюте —  тайских батах. Для них также действуют специальные условия по вкладам и кредитам от Тинькофф, обслуживание карты Tinkoff Black — бесплатное.

Сотрудникам Aviasales доступны все преимущества мультивалютной карты Tinkoff Black, среди них:

  • до 3,5% годовых на остаток по счету и кэшбэк до 30%, которые могут начисляться в одной из 30 валют;
  • переключение между валютными счетами в мобильном приложении и покупка валюты по курсу, приближенному к биржевому;
  • снятие денег в банкоматах по всему миру в любой из 30 валют карты*;
  • управление финансами в мобильном приложении;
  • возможность выпустить своим родным дополнительные карты, которые будут привязаны к счету и которыми можно пользоваться в России и по всему миру.

Тинькофф Бизнес обслуживает 600 тыс. счетов российских компаний, теперь банк открывает счета и зарплатные проекты иностранным компаниям, которые ведут бизнес в том числе и в России. Зарплатный проект в Тинькофф это:

  • бесплатное обслуживание зарплатных проектов, независимо от количества выданных клиенту карт;
  • отправка зарплаты в реестре и оплата НДФЛ — в мобильном приложении, там же можно добавлять новых сотрудников и просматривать все начисления;
  • моментальное зачисление зарплаты сотрудникам;
  • возможность работы по индивидуальными условиям для иностранных компаний и доставка карт по всему миру.

Федор Бухаров, Вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:

«Для наших технологий нет границ, и сотрудники компаний, которые пользуются нашим зарплатным проектом, могут получать деньги не только в России и не только в рублях, а в той стране, где они работают и в той валюте, которая им выгодна на данный момент.

С развитием онлайна в любой компании сотрудники могут работать из любой точки мира, поэтому наш зарплатный проект будет удобен для любого современного бизнеса».

Михаил Арутюнян, финансовый директор Aviasales:

«В Таиланде нет ничего похожего на продукты Тинькофф. Поэтому наш зарплатный проект на две головы выше решений, работающих на локальном рынке. К тому же, карта российского банка действительно удобна нашим сотрудникам для поддержания своих социальных связей — с семьей и друзьями, которые остались дома».

Подать заявку на подключение зарплатного проекта можно онлайн или через персонального менеджера, если компания уже обслуживается в

* Лимит снятия в банкомате, а также отдельные условия по зарплатным картам для сотрудников определяется условиями зарплатного проекта.

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О Тинькофф Бизнесе

Тинькофф Бизнес — сервис Тинькофф по обслуживанию юридических лиц. Был запущен в 2015 году и вышел на прибыльность в июне 2017 года. Тинькофф Бизнес предоставляет полный спектр услуг для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса.

В настоящее время продуктовая линейка Тинькофф Бизнеса включает расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, кредиты и овердрафты, бухгалтерию, конструктор сайтов и документов, зарплатный проект, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, POS-кредитование, банковские гарантии для участников госзакупок, CRM-систему для управления продажами.

Клиенты Тинькофф Бизнеса получают персонального менеджера, доступ к круглосуточному обслуживанию, а также бесплатные зарплатные карты для сотрудников.

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