Собянин поставил себе прививку от коронавируса, сообщают в СМИ

Столичный градоначальник поставил себе прививку от коронавируса с вакциной, разработанной в центре им. Гамалеи.

Об этом пишет издание znak.com.

При этом, пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова сообщила, что у нее «нет такой информации».

Мэр Москвы ранее в своих выступлениях сообщал, что до массовой вакцинации москвичей еще далеко:

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии».

Собянин не раз выражал уверенность в том, что вакцина «Спутник V» качественная и способна сформировать устойчивый иммунитет. По мнению мэра Москвы, «лучше пройти вакцинацию», чем получить иммунитет от коронавируса естественным путем. При этом мэр заверил, что «вакцинация — дело добровольное».