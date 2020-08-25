Регионы готовы к началу учебного года, сказал глава Минпросвещения

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о полной готовности регионов начать учебный год в школах.
«Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора», — сказал министр в беседе с депутатом Мироновым.
По словам министра, был достигнут компромисс с Роспотребнадзором по эпидемиологическим требованиям.
«Мы их адаптировали для системы образования, сделали более гибкими. Проблем в рамках этих рекомендаций регионы не видят», — отметил он.
Кстати, Миронов передал Кравцову жалобы от родителей на поборы в школах на санитайзеры и термометры.
«Мы тоже такие точечные сигналы получали, — отреагировал Кравцов. — Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах».
Кстати, по словам министра, линейки на 1 сентября пройдут в 75 регионах из 85.
По материалам «ТАСС».