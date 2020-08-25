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Расчет стоимости ОСАГО изменился: как и почему

В понедельник, 24 августа, в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО (40-ФЗ), которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов. На стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян.

Стоимость полиса ОСАГО по-прежнему будет зависеть от базовой ставки тарифа, которую определяет страховщик в рамках установленного ЦБ диапазона, и рассчитанных для конкретного водителя коэффициентов.

Страховщики продолжат, например, учитывать возраст и стаж водителей, мощность транспортного средства и аварийность. Но теперь в рамках базового тарифа страховые компании смогут самостоятельно определять дополнительные факторы, влияющие на цену. В поправках к закону речь в основном идет о параметрах, определяющих манеру вождения.

Страховщик будет вправе поднять стоимость полиса, если клиент до момента заключения договора:

  • был лишен водительских прав (учитывается в течение года после возобновления права на вождение);
  • понес наказание за пьяную езду, а также ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами (отсчитывается год после истечения срока наказания);
  • скрывался с места ДТП;
  • неоднократно в течение года нарушал правила дорожного движения (и нарушения оформлены инспектором ГИБДД).

Если нарушения правил приводили к страховым выплатам, то для избежания задвоения они по-прежнему учитываются только в коэффициенте бонус-малус (КБМ), а не в рамках базового тарифа.

Закон также дает компаниям право внедрять собственные критерии, влияющие на стоимость полисов, но их список ограничен. Эти факторы страховщики обязаны теперь раскрывать на своих сайтах.

По материалам «РБК».

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