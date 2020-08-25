Из-за новых правил отдыха водителей могут вырасти цены

Минтранс разработал для водителей грузовых автомобилей новые правила труда и отдыха (РТО). Из-за них стоимость перевозок может вырасти на 10–40%, а цены товаров — на 5%. Всё из-за необходимости задействовать второго водителя.

Согласно проекту приказа, водитель в сутки может проводить за рулем не более 9 часов, в неделю — не более 56 часов, в течение двух недель подряд — не более 90 часов. Через 4,5 часов нахождения в пути шофер обязан будет делать перерыв минимум 45 минут. Перерыв можно делить, первая часть должна составлять не менее 15 мин., последняя — не менее получаса.

Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты считают, что новый закон поставит автоперевозчиков в менее выгодное положение относительно железнодорожных, сблизив сроки и стоимость этих типов перевозки.