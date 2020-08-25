Из-за новых правил отдыха водителей могут вырасти цены

Минтранс разработал для водителей грузовых автомобилей новые правила труда и отдыха (РТО). Из-за них стоимость перевозок может вырасти на 10–40%, а цены товаров — на 5%. Всё из-за необходимости задействовать второго водителя.
Согласно проекту приказа, водитель в сутки может проводить за рулем не более 9 часов, в неделю — не более 56 часов, в течение двух недель подряд — не более 90 часов. Через 4,5 часов нахождения в пути шофер обязан будет делать перерыв минимум 45 минут. Перерыв можно делить, первая часть должна составлять не менее 15 мин., последняя — не менее получаса.
Как сообщает «Коммерсантъ», эксперты считают, что новый закон поставит автоперевозчиков в менее выгодное положение относительно железнодорожных, сблизив сроки и стоимость этих типов перевозки.
Так, стоимость автоперевозки на направлении Москва—Новосибирск вырастет со 180 тыс. руб. до 220 тыс. руб., а время в пути увеличится с 4,5 до 5,5 суток. При срочной доставке стоимость вырастет до 250 тыс. руб. из-за необходимости задействовать второго водителя. А доставка товара железнодорожным транспортом в срок до 5,5 суток обойдется дешевле — в 112,5 тыс. руб.