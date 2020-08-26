ЕНВД предлагают сохранить еще на 4 года. Проект внесен в Думу

Очередной законопроект об отмене отмены ЕНВД внесен в Госдуму накануне вечером.
Авторы законопроекта № 1013197-7 – депутаты от «Справедливой России».
Действие ЕНВД должно быть продлено до 1 января 2025 года, считают депутаты.
«Сегодня малый бизнес переживает сложные времена, трудно и медленно идёт восстановление после периода вынужденных ограничений. Очевидно, что последствия пандемии будут сказываться еще долго. И в рамках продолжения государственной поддержки экономики мы предлагаем продлить на четыре года действие ЕНВД. Сохранение это льготного режима стимулирует восстановление и развитие малого бизнеса, оно позволит сэкономить средства, которые в ином случае потребовались бы на ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечит стабильный источник доходов для муниципальных бюджетов. Надеюсь, Госдума оперативно рассмотрит наш законопроект, чтобы тысячи российских предпринимателей могли спокойно планировать свою работу на ближайшие годы», – пояснил Сергей Миронов.