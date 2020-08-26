ЕНВД предлагают сохранить еще на 4 года. Проект внесен в Думу

sabre Это счета к бонусным программам по картам. ВТБ так учитывает... В личном кабинете налогоплательщиков-физлиц появились сведен...

понаехавший Тут 5 страниц всяких счетов во всяких банках , а денег нету... Н... В личном кабинете налогоплательщиков-физлиц появились сведен...

Над.К Лишний налог по УСН они не заплатят. И покупатель вычет свой... Топ-5 бухгалтерских ошибок при расчёте УСН

TinKaNN тоже хотелось бы услышать! Потому что есть работники на 0,2 ... Зарплата ниже МРОТ

Tikda Я тоже офиг-а. Всегда считала втб банком шулером, а тут прям... В личном кабинете налогоплательщиков-физлиц появились сведен...

TinKaNN Нет смысла выделять НДС у упрощенцев. Те, кто на УСН, заплат... Топ-5 бухгалтерских ошибок при расчёте УСН

Moe delo Вы правы, есть и такой вариант, но только для ИП без работни... Топ-5 бухгалтерских ошибок при расчёте УСН

lochara3461223042 И вообще нельзя судить о зарплате по РСВ, т.к там не среднес... Зарплата ниже МРОТ

lochara3461223042 а к ответу обязательно прикладывать какие документы? Зарплата ниже МРОТ