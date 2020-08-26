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Реестр малого и среднего предпринимательства будут обновлять каждый месяц

Реестр субъектов малого и среднего бизнеса будут обновлять каждый месяц. Это поможет попасть в реестр тем, кто остался за его бортом из-за своих или чужих ошибок.

Минэкономразвития совместно с ФНС подготовили проект изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, узнал «Коммерсант». Поправки касаются единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Пока он обновляется лишь один раз в год — 10 августа. Ежемесячно вносятся сведения только о вновь зарегистрированных организациях и ИП.

Во время действия основных ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла реестр, для того чтобы пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. Поэтому эту практику решили оставить навсегда.

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В ФНС «Ъ» подтвердили, что служба этой весной внепланово обновляла реестр, в результате в него были дополнительно внесены еще более 100 тыс. предприятий. «Более частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке», — отмечают в службе.

О том, что из реестра исключают и по ошибке ФНС, налоговики умолчали

Этот реестр используется для разных целей. В частности, включенные в него организации и ИП применяют пониженные ставки взносов и получают льготные кредиты. Кроме того, они сдают значительно меньше отчетности в Росстат, чем те, кого в реестре нет.

Заметим, что ежемесячное обновление нужно в основном для исправления ошибок. Например, если организация невовремя сдала отчетность за предыдущий год, её не будет в реестре. Теперь же у неё появится шанс попасть в него после сдачи нужного отчета.

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