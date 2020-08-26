Реестр малого и среднего предпринимательства будут обновлять каждый месяц

@Natatalka, просто шедевр!
что-то целую неделю публикуют нарушения из ПФР, которые поче...
вы смеетесь, а у меня уже два "отказника".... так ...
К теме работы информационных систем пфр. Зашла тут в личный ...
Антон, простите, но вы совсем не понимаете сути вопроса. Вид...
Человеку исполнилось 60 лет, он пришел в ПФР, а там ему пока...
ответ очевиден - что бы было что проверять. Что бы был пово...
это было ясно с самого начала. Зачем проверять форму, котора...
Что касается защиты персональных данных (ПД), то в случае с ...
Есть предложение натыкать точек по количеству букв, пусть чи...
А как они её увидят?Работник книжку получил. Всё.Далее ведёт...
Что там за школа? Комплекс под одним номером? В первом класс...
Это счета к бонусным программам по картам. ВТБ так учитывает...
Начала в 90-е и 00-е закрыли до 50% детских садов и школ в р...
скажи спасибо, если на должность он попал ПОСЛЕ ВУЗаЛьвиная ...
Наивные, все официальную зарплату и так проводят через банк....
Мы опять в пролете- выпускной класс.))))) Ни рубля пособий ...
Так возмущает, что на дворе уже вторая половина 2020г., а ПФ...
Здравствуйте! Спасибо за ваш комментарий, вы правы. Если мы ...
Очередная фигня. Кто проконтролирует, на какие цели эти день...
5 страниц всяких счетов во всяких банках , а денег нету... Н...
Лишний налог по УСН они не заплатят. И покупатель вычет свой...
тоже хотелось бы услышать! Потому что есть работники на 0,2 ...
Я тоже офиг-а. Всегда считала втб банком шулером, а тут прям...
Нет смысла выделять НДС у упрощенцев. Те, кто на УСН, заплат...
О, Боже! Снова меняют....;)
Устроили конвеер из школы и еще пытаются оправдываться - мес...
Вы правы, есть и такой вариант, но только для ИП без работни...
И вообще нельзя судить о зарплате по РСВ, т.к там не среднес...
а к ответу обязательно прикладывать какие документы?
Кто вам даст перечень виновных, вы о чем? Виновными сделают ...
Это таким образом в нашей стране реализуется "принцип о...
Потому что автор статьи организацию крупнее трёх человек себ...
Вообще-то это мошенническая схема весьма распространенная. В...