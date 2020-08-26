Реестр малого и среднего предпринимательства будут обновлять каждый месяц

Реестр субъектов малого и среднего бизнеса будут обновлять каждый месяц. Это поможет попасть в реестр тем, кто остался за его бортом из-за своих или чужих ошибок.

Минэкономразвития совместно с ФНС подготовили проект изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, узнал «Коммерсант». Поправки касаются единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Пока он обновляется лишь один раз в год — 10 августа. Ежемесячно вносятся сведения только о вновь зарегистрированных организациях и ИП.

Во время действия основных ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла реестр, для того чтобы пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. Поэтому эту практику решили оставить навсегда.