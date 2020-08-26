Еще один реестр субъектов МСП появится 20 декабря

ФНС отчиталась о завершении основного этапа создания Реестра субъектов МСП — получателей поддержки.

Речь идет не о самом реестре МСП, а о тех субъектах, которые получают господдержку. Для них предусмотрен еще один реестр

Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря 2020 года. До 5 декабря организации, предоставляющие поддержку, смогут передать сведения обо всех мерах, оказанных ими с 1 января 2019 года по 1 декабря 2020 года.

Предоставить информацию в реестр можно будет с 1 октября несколькими способами:

через сервис единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки на сайте ФНС России, введя вручную или загрузив файлы в форматах EXCEL либо XML;

через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API).

Единый реестр создается для открытого и регулярного доступа к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП. Это нужно для обеспечения адресности, обоснованности и повышения эффективности ее предоставления.