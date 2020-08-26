Еще один реестр субъектов МСП появится 20 декабря

ФНС отчиталась о завершении основного этапа создания Реестра субъектов МСП — получателей поддержки.
Речь идет не о самом реестре МСП, а о тех субъектах, которые получают господдержку. Для них предусмотрен еще один реестр
Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря 2020 года. До 5 декабря организации, предоставляющие поддержку, смогут передать сведения обо всех мерах, оказанных ими с 1 января 2019 года по 1 декабря 2020 года.
Предоставить информацию в реестр можно будет с 1 октября несколькими способами:
- через сервис единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки на сайте ФНС России, введя вручную или загрузив файлы в форматах EXCEL либо XML;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API).
Единый реестр создается для открытого и регулярного доступа к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП. Это нужно для обеспечения адресности, обоснованности и повышения эффективности ее предоставления.
В реестр будут вноситься и самозанятые лица, не зарегистрированные как ИП.