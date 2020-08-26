Стоимость аренды жилых квартир начала расти. Но пока не достигла докризисных цен

Рынок долгосрочной аренды перешел в стадию активного восстановления: цены на однокомнатные квартиры начали расти в большинстве крупных городов.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в августе составила 17,1 тыс. руб. в месяц, это на 0,5% выше значения июля, пишет «Коммерсантъ», опираясь на данные ЦИАН. Аналитики уточняют, что средняя ставка все еще ниже значения за аналогичный период прошлого года на 5% (18 тыс. руб. в месяц).

С арендой двухкомнатных квартир ситуация иная — за минувший месяц средняя стоимость аренды здесь снизилась на 1,9%, до 24,4 тыс. руб. в месяц.

Тем не менее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает, что ставки долгосрочной аренды постепенно восстанавливаются после резкого обвала в период действия связанных с COVID-19 ограничений на работу многих структур. Рост цен по его словам начался с сегмента наиболее ликвидных, однокомнатных квартир.

Лидером по месячному приросту стоимости стал Воронеж, где в августе жилье подорожало на 11,3% относительно июля, до 16,7 тыс. руб. в месяц. В Челябинске прирост составил 7,5%, до 11,5 тыс. руб. в месяц. На третьем месте Пермь, где «однушки» стали дороже на 3,6%, до 14,3 тыс. руб. в месяц.

В Москве по данным ЦИАН однокомнатные квартиры сейчас сдаются в среднем по цене 37,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — 58,3 тыс. руб. Относительно июля эти значения выросли на 1,3% и 2,1%, соответственно.