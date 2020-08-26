Данные из СЗВ-СТАЖ не отражаются на счетах граждан из-за ошибок в ОДВ-1. А зачем вообще проверять ОДВ-1?

Иногда сведения о стаже своевременно не отражаются на пенсионном лицевом счете граждан. Из-за этого пенсионные права могут быть нарушены.

Почему так происходит? Дело в том, что в отношении примерно 4 % застрахованных лиц сведения из формы СЗВ-СТАЖ не проходят форматно-логистический контроль.

Аудит Счетной палаты показал, что почти более чем в 40 % случаях ошибки связаны с тем, что при проведении форматно-логического контроля персонифицированные данные о стаже формы СЗВ-СТАЖ не соответствовали данным формы ОДВ-1.

Между тем ОДВ-1 — это всего лишь опись сведений и не содержит персонифицированные данные для отражения на ИЛС. Проведение ее форматно-логического контроля, по мнению Счетной палаты, излишне.

Наличие такого контроля увеличивает число ошибок, создает предпосылки несвоевременного отражения на счете сведений о стаже, а также увеличивает нагрузку на страхователей и территориальные органы ПФР, говорится в отчете Счетной палаты.

В документе дается рекомендация Пенсионному фонду проработать вопрос о целесообразности проведения форматно-логического контроля формы ОДВ-1.