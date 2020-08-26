Чиновники будут видеть в пенсионной выписке свой стаж по выслуге лет

В настоящее время пенсионная выписка СЗИ-ИЛС не содержит информации о стаже, дающем право на пенсию по выслуге лет федеральным государственным гражданским служащим. На этот недостаток указала Счетная палата в ходе проверки ПФР.

Между тем с 2020 года данные общей части ИЛС формируются с учетом полученных от страхователей отчетов СЗВ-ТД (электронная трудовая книжка).

Таким образом для доработки выписки формы СЗИ-ИЛС вся необходимая информация в ПФР имеется.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала Минтруду проработать вопрос о внесении изменений в приказ от 09.01.2019 № 2н в части дополнения выписки формы СЗИ-ИЛС сведениями о стаже, дающем право на пенсию по выслуге лет федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом № 166?ФЗ от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».