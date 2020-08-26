Товары повседневного потребления теряют скидки. Виноваты пандемия и поставщики?

Из-за пандемии и ослабления конкуренции сейчас наблюдается самое сильное за последние три года сокращение скидок на товары повседневного потребления.

Во втором квартале показатель в деньгах сократился с 51,2% до 50,1%, по данным аналитической коспании Nielsen, пишет «Коммерсантъ».

При этом, во втором квартале 2018 года доля промо в деньгах была 51,5%, а в аналогичный период 2017 года — 46,2%.

По мнению экспертов, снижение внимания покупателей к скидкам и промоакциям объясняется тем, что в период эпидемии и ограничений покупатель больше интересуется наличием нужного товара, а не ценой на него.

Однако пандемия вечно длиться не будет, а значит ритейлу снова нужно будет думать, чяем привлечь потребителя. С учетом, что денег больше у большинства населения пока не становится.

Также издание пишет, что скидки в продуктовых сетях в первую очередь зависят от того, делают ли скидки сетям поставщики. А поставщики доходы терять не хотят, потому от них скидок сейчас тоже не дождешься.