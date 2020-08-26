Освобождение от уплаты взносов за 2 квартал не дает права не платить дополнительные пенсионные взносы

Дополнительные тарифы страховых взносов, уплачиваемые в соответствии со статьей 428 Налогового кодекса, необходимо уплачивать даже если работодатель был освобожден от уплаты налогов и взносов за период апрель-июнь этого года.

Письмо от 20.08.2020 № СД-4-11/13463@ с разъяснениями Минтруда и Минфина разослала по нижестоящим инспекциям Федеральная налоговая служба.

Два министерства проанализировали нормы Федерального закона № 172-ФЗ и статей 428 и 429 Налогового кодекса и пришли к выводу, что веденные указанным Федеральным законом пониженные тарифы страховых взносов действуют в отношении страховых взносов, уплата которых осуществляется по основным тарифам страховых взносов на ОПС. Т.е. дополнительные взносы работодатель уплачивать обязан.

Кроме того, Минтруд обеспокоен тем, что если дополнительные взносы не будут уплачены, то пострадают права работников, имеющих право на досрочную пенсию.

Напомним, что нулевые ставки тарифов по страховым взносам (кроме взносов в ФСС по несчастным случаям) были установлены для субъектов МСП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях экономики, на период апрель-июнь 2020 года.