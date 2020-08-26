Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду собрал совещание, чтобы обсудить интересы России в условиях введения в ЕС с 2025 года углеродного налога. Им будет облагаться продукция зарубежных компаний, произведенная с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Предполагается, что европейцы в следующем году включат механизм в свой закон о климате, а полномасштабное его введение состоится четырьмя годами позднее. В Евросоюзе утверждают, что это поможет достичь главной цели, предусмотренной Парижским соглашением по климату, — удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.

Однако Медведев считает, что причины введения налога другие.

«Этот углеродный налог резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая нашу страну. По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза», — цитирует бывшего премьера «Российская газета».

Для российской экономики решение принесет весьма серьезные последствия, предупредил замглавы Совбеза. Пострадать могут черная и цветная металлургии, химическая промышленность, энергетика, сократятся поставки нефти и угля.