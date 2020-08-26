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Минтруду совместно с ПФР рекомендовали проверить правильность начисления пенсий по всей России

Второй день наша лента новостей пестрит заголовками об ошибках ПФР, обнаруженных Счетной палатой.

Наши читатели интересуются, кто понесет ответственность за эти ошибки, и какой из всего этого вывод?

Про ответственность ничего сказать не можем, да и вопрос этот — риторический.

А вот выводы в отчете Счетной палаты содержатся. Один из них касается ошибок в расчете пенсий:

Подобная ситуация, выявленная в двух проверяемых территориальных органах ПФР, не исключает риски нарушения прав граждан и в остальных субъектах Российской Федерации.

Учитывая высокую социальную значимость выявленной проблемы, напрямую сказывающуюся на уровне и качестве жизни пенсионеров, Минтруду России совместно с ПФР необходимо организовать проведение проверки назначенных и пересчитанных по данным персонифицированного учета пенсий и осуществить выплаты гражданам недополученных ранее пенсий.

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