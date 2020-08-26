Минтруду совместно с ПФР рекомендовали проверить правильность начисления пенсий по всей России

Второй день наша лента новостей пестрит заголовками об ошибках ПФР, обнаруженных Счетной палатой.

Наши читатели интересуются, кто понесет ответственность за эти ошибки, и какой из всего этого вывод?

Про ответственность ничего сказать не можем, да и вопрос этот — риторический.

А вот выводы в отчете Счетной палаты содержатся. Один из них касается ошибок в расчете пенсий: