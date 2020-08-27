Долги работодателей по взносам на ОПС не влияют на пенсионные права работников

Страховой стаж и пенсионные баллы определяются ПФР исходя из начисленных страховых взносов на ОПС независимо от их фактической уплаты.
Напомним, такой способ был провозглашен в Постановлении Конституционного суда от 10.07.2007 № 9-П.
Таким образом, для основной категории граждан задолженность организаций по уплате страховых взносов на пенсионные права не влияет, отмечается в отчете Счетной палаты.
Исключением являются ИП и другие лица, обеспечивающие себя работой, которым страховые пенсии назначаются исходя из уплаченных в бюджет ПФР страховых взносов.