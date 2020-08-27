Люди предлагают переложить уплату взносов с работодателей на работников

Переложить уплату страховых взносов с работодателей на самих работников. С таким предложением выступил инициативный гражданин на сайте РОИ.

Автор инициативы отмечает, что сейчас многие граждане думаю, что налог с их зарплаты составляет только 13 % (НДФЛ). Так как взносы платит работодатель, то работники это не ощущают.

Это отчасти является причиной того, что люди не спрашивают с государства, куда ушли их налоги, отмечает автор предложения.

Принятие такой инициативы, по мнению ее автора, также будет способствовать увеличению доли белых зарплат.

Отметим, что люди голосуют как за данное предложение, так и против него. На данный момент перевешивают голоса «против».