Должен ли арбитражный управляющий, являющийся ИП, платить фиксированные взносы дважды?

Должен ли арбитражный управляющий зарегистрированный одновременно в качестве индивидуального предпринимателя уплачивать страховые взносы в размере, установленном ст. 430 НК РФ по двум основаниям? Т.е. дважды одну и ту же сумму.

Нет, не обязан, считают в ФНС.

За расчетный период такой плательщик, независимо от постановки его на учет в налоговом органе по одному или более основаниям, однократно уплачивает фиксированные платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированных размерах.

При этом, независимо от количества видов осуществляемой деятельности, плательщик страховых взносов доплачивает страховой взнос на свое пенсионное страхование 1,0 % с суммы совокупного дохода от всех видов осуществляемой деятельности, превышающей 300 000 рублей за расчетный период (но не более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование).

Такое разъяснение опубликовано на сайте Федеральной налоговой службы.