Выделяют дополнительно 34,3 млрд руб. на выплаты детям от 3 до 7 лет

Правительство дополнительно выделяет 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Средства выделяют из резервного фонда.
О соответствующем распоряжении пишет «ТАСС».
«В соответствии с распоряжением правительства от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в объеме 18,4 млрд рублей в целях обеспечения данной выплатой не менее 718 тысяч рублей до ноября 2020 года. При этом общая численность детей, на которых осуществлялись выплаты, составляла 2 млн 866 тысяч человек», — говорится в документе.
Скорректировали данные о количестве нуждающихся детей, и вывели новые цифры.
«В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд рублей для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тысячи детей в течение 12 месяцев этого года. Расчет произведен с учетом численности детей, на которых назначена выплата, размера выплаты, предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ», — уточняют в правительстве.