Терпение у бухгалтера иногда заканчивается и хочется кричать

Бухгалтеры — люди терпеливые, работа такая. Но иногда уже нет сил и хочется просто свернуть кому-нибудь шею. Ну или хотя просто покричать, как это сделал автор одной из веток в «Красном уголке бухгалтера».

«Люди, а можно я проорусь? Разговаривала сегодня с потенциальным клиентом, смотрела его базу. Контора существует с 2005 года, в базе УК не сформирован»

Ситуация не сказать чтобы уникальная, с подобными перлами в учете встречались многие. Бывает и похлеще:

«В марте по-дружески попросили ну одним глазком посмотреть что и как. Так там с 2016 не только УК не сформирован (ну забыли, хотя не аргумент). Так было дважды увеличение УК за счёт новых учеров, затем выход одного из них с продажей доли оставшимся 4. И добавочный капитал — ни одной проводки, ни одной суммы, просто как авансы от поставщиков»

Почти у каждого бухгалтера есть своя история «прекрасного» учета, который им достался по наследству. Вот некоторые из них: