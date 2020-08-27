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Терпение у бухгалтера иногда заканчивается и хочется кричать

Бухгалтеры — люди терпеливые, работа такая. Но иногда уже нет сил и хочется просто свернуть кому-нибудь шею. Ну или хотя просто покричать, как это сделал автор одной из веток в «Красном уголке бухгалтера».

«Люди, а можно я проорусь? Разговаривала сегодня с потенциальным клиентом, смотрела его базу. Контора существует с 2005 года, в базе УК не сформирован»

Ситуация не сказать чтобы уникальная, с подобными перлами в учете встречались многие. Бывает и похлеще:

«В марте по-дружески попросили ну одним глазком посмотреть что и как. Так там с 2016 не только УК не сформирован (ну забыли, хотя не аргумент). Так было дважды увеличение УК за счёт новых учеров, затем выход одного из них с продажей доли оставшимся 4. И добавочный капитал — ни одной проводки, ни одной суммы, просто как авансы от поставщиков»

Почти у каждого бухгалтера есть своя история «прекрасного» учета, который им достался по наследству. Вот некоторые из них:

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«У меня тоже есть чудесная история. Угадайте, откуда у фирмы обороты за 2017 год, если фирма зарегистрирована в 2018?»

«Ну мы тут конторку зачищали — бух забыл оприходовать ... тадам ... собственное здание, которое сдавалось в аренду .... кажется с 2009 года. Доков понятно — нет. Но зато на счете 00 какие-то 5000 рублей болтались»

А вот и основная причина такого бардака в учете некоторых организаций — просто некоторые руководители и собственники компаний излишне экономны. Платили бухгалтеру только за рисование отчетности. За что платили, то и получили.

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