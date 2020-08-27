Терпение у бухгалтера иногда заканчивается и хочется кричать

По-моему, депутатов, выступающих, мягко скажем, с непродуман...
п.9 (который должен быть п.1.) - в компании "серые зарп...
Стесняюсь спросить... Вы сами кем работаете?
так ведь они одно другого стОит! что те, что и эти - одинако...
Да и зрителями будут роботы, гардероб им не понадобится 😀...
Чудненько написано. В принципе все верно. Прямо мою проф.кар...
А с ВВП согласовано предложение?
Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее и мудрей... (с) https...
Вот, так и принимайте себе прокладок и не вешайте на бухгалт...
Простите, у вас такое отношение ко всем профессиям и должнос...
что ж так дизлайков-то много? неужели все так поголовно сомн...
Ну, если главный бухгалтер только ведет учет, положенный по ...
Планы освоения космоса до 35 года (мост до луны), попытки за...
Ну расскажи нам, по какой ставке (стр. 010) Пенсфонд РФ долж...
У нас? растут резервы... Резервы - это дети первоклашки, кот...
Только по реорганизации вопрос.
Объяснит, почему МРОТ в России ниже, чем в самой бедной пров...
Когда учился я, допускалось 45 (1 "а" - 46 рыл. Шк...
"Рыба гниет с головы"Если уже гниёт, то только АМП...
Программистам сколько льгот, ещё с давниих времён, вот окупа...
да уж, мог бы Роструд тогда сделать образец заполнения - что...
В нищей стране такое делать нельзя.
Когда говорят "мы", это не факт что именно ВЫ в их...
Ну да. Типа: - В каком классе учится Ваш ребёнок?- В Первом...
Пообещает что через 10-20 лет мы будем жить лучше.
счета физических лиц (не ИП).
Стесняюсь спросить... Сведения о банковских счетах есть толь...
у меня есть эти сведения, спс за подсказку, какие то счета &...
Освобождение по ст.145, ну если выручка позволяет. Или закры...
Мы тоже решили вклейку сделать и место вклейки прошить и опе...
полностью согласна. ВТБ самый наглый жадный и мошеннический ...
Есть еще важный момент в объяснительных - в ней сотрудник до...
Только посочувствовать родителям, ученикам и учителям. ...
Все проще... С целью оптимизации объединили несколько мелких...
В моей практике - очень часто встречается ситуация. так что ...
Было бы интересно узнать, а сколько детей в подобном классе?...