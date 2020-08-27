Мобильные операторы начинают отказываться от безлимитных тарифов — из-за падения выручки и роста трафика

Условия безлимитных тарифов и опций сотовых операторов постепенно начинают меняться. Некоторые из них поднимают цены, другие начинают тарифицировать трафик.

Так, один из самых популярных тарифов МТС — «Тарифище» с сегодняшнего дня меняет цену. У пользователя есть выбор — остаться на старой цене, но с лимитом трафика в 30 ГБ, или платить больше на 50-75 рублей.Tele2 26 августа закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета». А «СберМобайл» с июля начал тарифицировать социальной сети ВКонтакте для каждого абонента.

Аналитики связывают это с падением доходов операторов при возросшем потреблении услуг за время пандемии и ожидают подорожания безлимитов осенью на 15–20%.

В «Мегафоне», Yota и «ВТБ Мобайл» отменять безлимиты пока не планируют.

Полтора года назад «большая четверка» сотовых операторов уже собиралась отменить безлимитные тарифы, но затем вернула их на рынок из-за конкуретной борьбы. Будет ли так и на этот раз?

По материалам «Известий».