Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Москве вырастет минимальная зарплата

Опубликовано Постановление Правительства Москвы от 25.08.2020 №1351-ПП, которым установлен прожиточный минимум (ПМ) на II квартал 2020 года.

Показатели следующие:

  • на душу населения –17 841 руб.;
  • для трудоспособного населения – 20 361 руб.;
  • для пенсионеров – 12 606 руб.;
  • для детей – 15 450 руб.

Между тем отметим, что минимальная зарплата (МЗП) в Москве устанавливается не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Сейчас МЗП в Москве составляет 20 195 руб.

С 1 октября 2020 в Москве будет действовать новая минималка – 20 361 руб.

Таким образом минимальная зарплата повысится на 166 руб.

Подпишитесь на «Утреннего бухгалтера»
Одна из самых авторитетных рассылок для бухгалтеров, предпринимателей и юристов в России, которую мы делаем уже 20 лет. С утра получите обзор всех материалов «Клерка» за прошедший день. Кратко и по делу.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама