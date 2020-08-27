В Москве вырастет минимальная зарплата

Опубликовано Постановление Правительства Москвы от 25.08.2020 №1351-ПП, которым установлен прожиточный минимум (ПМ) на II квартал 2020 года.
Показатели следующие:
- на душу населения –17 841 руб.;
- для трудоспособного населения – 20 361 руб.;
- для пенсионеров – 12 606 руб.;
- для детей – 15 450 руб.
Между тем отметим, что минимальная зарплата (МЗП) в Москве устанавливается не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Сейчас МЗП в Москве составляет 20 195 руб.
С 1 октября 2020 в Москве будет действовать новая минималка – 20 361 руб.
Таким образом минимальная зарплата повысится на 166 руб.