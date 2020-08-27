Мишустина попросили разобраться с ценами на бензин

Российский топливный союз попросил премьер-министра помочь отрегулировать логистику и ценообразование на топливо в Дальневосточном федеральном округе.

Как пишет «Интерфакс», ситуация в целом по стране с обеспечением нефтепродуктов нормализуется, но вот на Дальнем Востоке с этим проблемы.

«На Дальнем Востоке существует дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и практически половина объема потребляемого топлива должна завозиться из других регионов России. Учитывая, что темпы роста тарифов на железнодорожные перевозки в последние годы существенно превышали соответствующие изменения розничных цен на топливо, оптовые цены на завозимое топливо оказываются объективно завышенными», — говорится в письме РТС.

Причины такой ситуации «Роснефть» видит в дефиците перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке, которые могут обеспечить только половину потребностей региона.

Власти Приморского края подготовили предложение по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока. В предложение входит фиксация объемов продаж Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу — на уровне, достаточном для стабилизации цен.