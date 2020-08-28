Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности

Станок бы включил. Его проблемы. Вопрос, почему мы всегда вм...
Ничего, заодно и поучатся работать не "тяп-ляп".
По тому, как тяп-ляп, зачастую, работают наши фискальные орг...
Она является членом Общественной палаты России и одновременн...
А ОМОН-ских горилл на что содержать?
Очень просто обойтись без требований, снять с карты. Опыт ес...
Это дочка депутата Мизулиной. Новое поколение, пристроенное ...
Потребует, конечно. И тут мы упираемся в пункт 2, он самый г...
Интересно, а как физическим лицам требования высылать и шант...
А вы думаете, надо создать отдельную госструктуру для выдачи...
По результатам инвентаризации обнаружена котельная, К 91-Д 0...
но физиков во много раз больше, чем юриков, не забывайте. Их...
Привет, привет!Нашу дорогую власть я не топлю.В конце концов...
По 2-му пункту +100500!Только администрировать физиков не сл...
Не будет государство этого делать. Администрировать физиков ...
Да так и есть. Год назад знакомые тоже попросили посмотреть ...
Не только спрашивать, но и ценить то, что государство делает...
Помолимся, коллеги, за Титова, скрестим пальцы, может хоть ч...
И? У аутсорсинговых фирм есть договор, в котором написано, ч...
Я вот тоже за. Может после этого люди перестанут верить перв...
Согласна - тогда были бы все социальные выплаты, компенсации...
Какая ж она старая? на фотку гляньте. Она молодая маразматич...
Сколько бы не платили работу надо делать добросовестно, запу...
Хорошая теория, многое объясняет (с)
Помните анекдот - грузин в поезде едет, укрываетя, а одеяло ...
Тоже не понимаю, почему государство в один бюджет ПФ свалива...
Из Китая завозить бензин не пробовали? Ближе, значит дешевле...
Эту старую маразматичку еще не выгнали с госдуры? Хотя, кто ...
Привет, Юрген, а я думала вас уволили с этого сайта) У нас о...
Это, по моему мнению, единственная правдивая фраза. Рада что...
Вы извините, но это совершенно никакой роли не играет. Я уж ...
А как все же правильно?В Консультанте, в правилах заполнения...
Это ваше дело, что вы там укажете )