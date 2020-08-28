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Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности

Количество видов обязательной отчетности для бизнеса чрезмерно. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он направил письмо главе Правительства Михаилу Мишустину с предложением радикально сократить число форм отчетности.

Титов поддержал инициативы властей по отмене деклараций по земельному и транспортному налогам, планируемую отмену декларации по УСН для некоторых налогоплательщиков.

Между тем отчетности все равно еще слишком много:

  • налоговая — от 1 до 11 форм;
  • статистическая — 158 возможных форм для разных видов деятельности;
  • бухгалтерская;
  • отчетность в ФСС — до 2 форм;
  • отчетность в ПФР — до 4 форм, данные которых частично дублируются.
В ряде случаев требуется представлять специальную ведомственную отчетность (например, в органы тарифного регулирования, отчеты об использовании средств долевого строительства, отчеты частных медицинских организаций в фонды ОМС, декларации об объеме производства и оборота алкогольной продукции и тому подобное).

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Крупные компании только в категории статотчетности должны предоставлять более 1000 отчетов в год при штрафе за непредставление до 150 тыс. руб.

Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения на 2020 год содержит более 60 отдельных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности количество отчетных дат может доходить до 10 в год, а для многопрофильных предприятий — и более того.

Для того, чтобы сократить избыточные и дублирующие друг друга формы, Борис Титов предложил углубить межведомственный обмен информацией между ФНС, Росстатом, ПФР, иными федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Затем на основе проведенной работы определить перечень упраздняемых (объединяемых) форм отчетности. Обеспечить возможность передачи всех видов отчетности в электронном формате. Наконец, провести аудит установленных в КоАП размеров штрафов за непредставление первичных статистических данных и иных видов отчетности и проработать вопрос их снижения в проекте нового КоАП.

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Решать указанные вопросы предлагается в составе специальной межведомственной рабочей группы с участием представителей предпринимательского сообщества.

К обращению приложен перечень конкретных предложений по совершенствованию состава отчетности.

Среди них, в частности, меры по упрощению нескольких видов статотчетности в связи с применением онлайн-касс; объединению нескольких форм отчетности по социальным платежам; отмены отдельных форм статотчетности по причине наличия соответствующей информации в базах ФНС.

Кроме того, Борис Титов предложил:

  • на законодательном уровне установить обязательность заблаговременной публикации любых изменений в формы и форматы отчетов;
  • определить периодичность предоставления отчетности для всех субъектов МСП для любых наблюдений — не чаще 1 раза в квартал;
  • установить общие (единые) даты сдачи статистической отчетности вне зависимости от отрасли;
  • установить 5-летний «мораторий» на подачу отчетности ИП и ЮЛ с численностью менее 15 человек в случае, если они участвовали в сплошном наблюдении;
  • запретить органам статистического наблюдения на практике требовать формы налоговой отчетности у субъектов предпринимательства.

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