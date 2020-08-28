Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности

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Крупные компании только в категории статотчетности должны предоставлять более 1000 отчетов в год при штрафе за непредставление до 150 тыс. руб.

Табель (перечень) форм федерального статистического наблюдения на 2020 год содержит более 60 отдельных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности количество отчетных дат может доходить до 10 в год, а для многопрофильных предприятий — и более того.

Для того, чтобы сократить избыточные и дублирующие друг друга формы, Борис Титов предложил углубить межведомственный обмен информацией между ФНС, Росстатом, ПФР, иными федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

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Решать указанные вопросы предлагается в составе специальной межведомственной рабочей группы с участием представителей предпринимательского сообщества.

К обращению приложен перечень конкретных предложений по совершенствованию состава отчетности.

Среди них, в частности, меры по упрощению нескольких видов статотчетности в связи с применением онлайн-касс; объединению нескольких форм отчетности по социальным платежам; отмены отдельных форм статотчетности по причине наличия соответствующей информации в базах ФНС.