Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Программу туристического кешбэка могут запустить еще раз

Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению этого вопроса.

Например, второе окно продаж может быть шире первого, а количество минимальных ночей отдыха в рамках программы предлагается сократить.

«Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует — не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей — меньше. Также может быть изменен ряд других условий», — сказал источник.

Калуга Астрал
📌 Реклама
1С-Отчетность
Для тех, кто знает толк в бухгалтерии!
Узнать больше

Программа стартовала 21 августа и завершится в 23:59 мск 28 августа. Она призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона.

По состоянию на 27 августа около 50 тыс. человек приобрели туров и размещений на 900 млн рублей в рамках программы, а большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, сообщили ранее в Ростуризме. Однако на финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей, и предполагалось, что принять в ней участие смогут порядка 3 млн человек.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама