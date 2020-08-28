Программу туристического кешбэка могут запустить еще раз

Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению этого вопроса.

Например, второе окно продаж может быть шире первого, а количество минимальных ночей отдыха в рамках программы предлагается сократить.

«Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует — не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей — меньше. Также может быть изменен ряд других условий», — сказал источник.