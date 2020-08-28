В ТК хотят прописать право родителей первоклассников не работать 1 сентября

В Госдуму поступил законопроект № 1014591-7 с поправками в Трудовой кодекс, которые касаются родителей первоклассников.

Проект подготовлен в целях предоставления родителям (опекунам, приемным родителям) первоклассников права проводить ребенка в школу 1 сентября и побыть с ним в День знаний на торжественной линейке.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Во-первых, в статью 128 ТК внесут поправки относительно отпуска без содержания. Там пропишут обязанность работодателя предоставить такой отпуск по просьбе родителя первоклассника. Во-вторых, ТК дополняется новой статьей 262.3, предусматривающей обязанность работодателя предоставить родителям ребенка, идущего в первый класс, 1 сентября отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

То есть родители первоклассников смогут 1 сентября либо взять день без содержания, либо день оплачиваемого отпуска.