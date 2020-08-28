Половина опрошенных граждан против ношения масок детьми в школах

Согласно опросу, почти половина опрошенных россиян против того, чтобы дети носили маски в школе.

Опрос провел портал SuperJob.

«Противников ношения масок в школе — 47%. Их доводы: «Маска затрудняет работу легких»; «Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске», — говорится в исследовании.

37% родителей считают ношение маски нужным, среди них 11% респондентов согласны на средства индивидуальной защиты в том случае, если школа будет бесплатно их предоставлять, 26% готовы обеспечивать детей масками самостоятельно.

«Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья! И менять маску каждые 2-3 часа»;

«Маска не очень защитит моего ребенка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребенок стал носителем коронавируса», — прокомментировали респонденты.

Среди тех, кто за маски в школах, преобладает мужская часть, 43% против 32% соответственно. Поддерживают средства индивидуальной защиты в школах 25% родителей моложе 34 лет, 41% родителей в возрасте старше 45 лет. Опрос был проведен в 264 населенных пунктах с 26 по 27 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1 000 россиян, имеющих детей-школьников.

Вообще, маски детям больше вредны, чем полезны.

По материалам «ТАСС».