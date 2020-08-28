Коронавирус окончательно победят через полгода. Так считает Собянин

Собянин считает, что коронавирус окончательно удастся победить максимум через полгода. Судя по всему, он имел в виду весь мир.

Об этом столичный градоначальник сообщил в пятницу в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — сказал Собянин.

На «Клерке» в начале июня писали, что Собянин анонсировал ношение масок и появление вакцины до февраля 2021 года.

По материалам «Прайм».