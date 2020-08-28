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ФНС привела два примера заполнения 6-НДФЛ по нерезидентам

ФНС привела два примера заполнения раздела 2 расчета 6-НДФЛ при выплатах доходов нерезидентам

Первый - при перерасчете НДФЛ в связи с утратой работником статуса налогового резидента.

Сотруднику организации - налоговому резиденту Российской Федерации заработная плата за январь выплачена 31.01.2019, в указанную дату удержан и перечислен налог на доходы физических лиц. В феврале 2019 г. сотрудник утратил статус налогового резидента, и при выплате заработной платы за февраль удержан налог на доходы физических лиц по ставке 30 процентов с зачетом ранее удержанной суммы налога.

Данные выплаты в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражаются:

по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

по строке 110 - 31.01.2019;

по строке 120 - 01.02.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 1 300.

По строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная плата за февраль 2019 г.);

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по строке 110 - 28.02.2019;

по строке 120 - 01.03.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 4 400 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).

По строке 100 указывается 31.03.2019 (заработная плата за март 2019 г.);

по строке 110 - 01.04.2019;

по строке 120 - 02.04.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 3 300 (с учетом абзаца 1 статьи 138 Трудового кодекса).

Второй пример при ошибочным удержанием налога по ставке 13% с зарплаты работника-нерезидента

Сотруднику организации, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, заработная плата за январь выплачена 31.01.2019, в указанную дату ошибочно удержан и перечислен налог на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. В феврале 2019 г., обнаружив ошибку, осуществили перерасчет сумм налога на доходы физических лиц.

Данная выплата в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражается с учетом произведенного перерасчета:

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по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

по строке 110 - 31.01.2019;

по строке 120 - 01.02.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 3 000.

По строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная плата за февраль 2019 г.);

по строке 110 - 28.02.2019;

по строке 120 - 01.03.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 3 000.

Разъяснения приведены в письме ФНС № БС-4-11/10498@ от 29.06.2020 г.

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