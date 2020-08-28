ФНС привела два примера заполнения 6-НДФЛ по нерезидентам

ФНС привела два примера заполнения раздела 2 расчета 6-НДФЛ при выплатах доходов нерезидентам

Первый - при перерасчете НДФЛ в связи с утратой работником статуса налогового резидента.

Сотруднику организации - налоговому резиденту Российской Федерации заработная плата за январь выплачена 31.01.2019, в указанную дату удержан и перечислен налог на доходы физических лиц. В феврале 2019 г. сотрудник утратил статус налогового резидента, и при выплате заработной платы за февраль удержан налог на доходы физических лиц по ставке 30 процентов с зачетом ранее удержанной суммы налога.

Данные выплаты в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2019 года отражаются:

по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная плата за январь 2019 г.);

по строке 110 - 31.01.2019;

по строке 120 - 01.02.2019;

по строкам 130 - 10 000;

по строкам 140 - 1 300.

По строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная плата за февраль 2019 г.);