Кому хычин на вершине Эльбруса? Вам и там пробьют чек в приложении «Мой налог»

Налог на профессиональный доход покоряет вершины. В прямом смысле этого слова.

На сайте УФНС Кабардино-Балкарии появилось сообщение о том, что на Эльбрусе, на высоте 5 642 метра был сформирован чек в мобильном приложении «Мой налог».

Сделала это студентка медицинского факультета Кабардино-Балкарского Университета им. Х.М. Бербекова Залина Будаева, которая в составе группы из трех человек совершила восхождение на западную вершину Эльбруса — высочайшую гору в Европе.

Чек был сформирован за оказанную услугу «продажа хычинов» в качестве самозанятого. Кому был продан сей хычин на горной вершине, УФНС не сообщает.

Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан действует на территории Кабардино-Балкарской Республики с 1 июля 2020 года.

А вот и видео с Эльбруса: