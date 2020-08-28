Пятничная подборка юмора из соцсетей: вот и лето прошло

@JuliaNevdakh, 9 сентября в 9 утра по Москве. Добавили ссылк...
По-моему, SuperJob уже давно исчерпал себя в качестве службы...
По моему выше бочек уже хичин не найдешь. Если только в прию...
но с физ лицами ККТ обязателен. При любом порядке платежей.В...
Причем тут свои или не свои? Ведь прямо было написано, почем...
В конце 90-х, под предлогом персонифицированного учета, прид...
А ничего, что в пп 4 пункта 2, Закона 03.06.2009 N 103-ФЗ р...
Пора уже прекращать этот идиотизм. Какие маски? молодые роди...
я тут прочла про выявленные ошибки в ПФР. Надеялась, что они...
Вот поэтому мне и не верится, что наше государство подобное ...
согласна: у нас начальница ПФР удачно вышла замуж за начальн...
Вообще, закрыть и ПФ, и ФСС, и ОМС. Достаточно собеса и Минз...
может, это не проблема, а решение: осознают себя налогоплате...
Непрерывность стажа давно ни на что не влияет
Зачем буквенные коды? Пусть цифровые делают, цифр много....
Плюс миллион. Рассказывали про одну даму, в школе училась ел...
Переложить уплату взносов с работодателей на работников - ид...
адм. отпуск разрывает стаж, да и зачем его брать, если не от...
Его посадили за "убийство" жены, не за бухгалтерию.
Вспомните чем занимался главный герой фильма "Побег из ...
Подобные инициативы, время от времени, появляются. Видимо, у...
если будет очень нужно, то будут и с великой радостьюКогда-т...
А давно ли в книгах дают указания по проводкам? Хоть каким-н...
Вот, давеча была новость о том, что бы запретить выдачу з.п....
Начнется повальный отказ от использования карт, на которые п...
Коэффициенты в формуле можно узаконить любые.сегодня коэф ра...
В университете мой препод как раз рассказывала про проводки ...
а кто бы подумал о бухгалтерах? Всем фиолетово, что геморроя...
у меня есть фирма, договор с ней был с 12 по 18 год, задолжа...
Не знаю как у вас в школе, а мы (2003-2012 года обучения) ли...
Знаю пару организаций, у которых работники устроены на услов...
Из последнего прошлый бух: транспортный налог на прицеп счит...
ну как-то странно. Во-первых, отпуск идет по графику и вдруг...
Подозреваю, что big bath с чистой совестью можно устроить дл...
Нет, ну если на этот день не будет увеличиваться количество ...