Пятничная подборка юмора из соцсетей: вот и лето прошло

Лето заканчивается, сегодня последняя летняя пятница. На следующей неделе начнется сентябрь, а вместе с ним и новый бизнес-сезон. Предлагаем немного расслабиться и посмеяться.

Небольшая подборка смешных картинок из социальных сетей.

Вновь вксколыхнули в СМИ тему чипирования, опять пошли опросы, пересуды и разные конспирологические теории. Но про нашу страну можно сказать вот что:

Напомнило старый прикол про электронный документооборот:

Про 2020 год уже по-разному шутили, вот очередная:

И еще:

Про вирус уже всем надоело, тем более, что он уже всем по барабану. Но одну фразу все-таки сюда добавим:

Диета это вообще дело такое, сугубо добровольное:

Главное, не ошибиться с поставщиком продуктов:

Хотя, самое главное, не дойти до такого:

Не болейте, и — хороших выходных!