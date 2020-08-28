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Пятничная подборка юмора из соцсетей: вот и лето прошло

Лето заканчивается, сегодня последняя летняя пятница. На следующей неделе начнется сентябрь, а вместе с ним и новый бизнес-сезон. Предлагаем немного расслабиться и посмеяться.

Небольшая подборка смешных картинок из социальных сетей.

Вновь вксколыхнули в СМИ тему чипирования, опять пошли опросы, пересуды и разные конспирологические теории. Но про нашу страну можно сказать вот что:

чип

Напомнило старый прикол про электронный документооборот:

эдо

Про 2020 год уже по-разному шутили, вот очередная:

2020

И еще:

пощ

Про вирус уже всем надоело, тем более, что он уже всем по барабану. Но одну фразу все-таки сюда добавим:

лена

Диета это вообще дело такое, сугубо добровольное:

диета

Главное, не ошибиться с поставщиком продуктов:

ганн

Хотя, самое главное, не дойти до такого:

птица

Не болейте, и — хороших выходных!

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