Белорусский Альфа банк ввел ограничения на снятие наличных

Белорусская «дочка» Альфа банка стала ограничивать суммы кредитов и снятие наличных. До этого в СМИ сообщали, что банк вообще перестал принимать заявки на кредиты.
Об этом пишут «Прайм».
«Мы не приостанавливаем кредитование физических лиц. При этом с сегодняшнего дня (28 августа) вводим временные изменения в продуктовой линейке. Максимальная сумма кредита „Просто деньги“ ограничена 5 000 BYN. Продукты „Кредит Онлайн“, „Альфа-Кредитка“, „Альфа-Овердрафт“, „Красная карта“ остаются доступными для оформления», — сообщили в Альфа-банке.
Указывается, что временно приостанавливаются продукты «Приличные наличные» и «Покупка частями».
«Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией», — добавили также в пресс-службе.