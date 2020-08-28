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РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда

Спрос на рейсы из Санкт-Петербурга в Москву вырос настолько, что в РЖД снова стали продавать билеты на них за 120 суток до даты отправления.


Купить билет можно на поезда № 1/2 «Красная стрела» Санкт-Петербург — Москва и № 3/4 «Экспресс» Санкт-Петербург — Москва в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».


Впервые билеты на поезда, курсирующие во внутригосударственном сообщении, стало возможным приобретать за 120 суток до отправления 1 апреля 2019 года. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации глубина продаж билетов была уменьшена.


По материалам «Российской газеты».

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