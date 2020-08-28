150 млн данных пользователей соцсетей нашли в открытом доступе

Эксперты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая имена и номера телефонов.

«Всего на обнаруженном в открытом доступе сервере Elasticsearch находятся данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая более 81 млн профилей пользователей Facebook, более 66 млн профилей пользователей LinkedIn и свыше 11 млн профилей Instagram», — сообщил ТАСС основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

База данных в основном содержит пользовательские имена, ссылки на профиль, электронную почту, страны, информацию о подписчиках, а также места работы и должности (обе графы — для Linkedin), отметил Оганесян. При этом число российских пользователей в «слитой» базе точно не известно, но оно невелико, так как база собиралась китайской компанией «Shenzhen Benniao Social Technology» (socialarks.com) в интересах китайских компаний, работающих на зарубежных рынках.

На прошлой неделе специалисты по информационной безопасности уже обнаружили сервер с данными 200 млн пользователей социальных сетей Twitter и Weibo, чуть позже — сервер с данными 57 млн пользователей LinkedIn, включая данные о нескольких тысячах аккаунтов россиян.