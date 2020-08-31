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С 1 октября зачет налогов будет производиться по-новому

Пункт 1 статьи 78 НК, в котором речь идет о зачете налогов, с 1 октября 2020 меняется.

Сейчас зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

Эта норма утратит силу.

По новым правилам зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных налогов и местных налогов и сбора не ограничивается соответствующими видами налогов и сборов.

С 01.10.2020 налоговый орган вправе принять решение об осуществлении такого зачета без ограничения по соответствующим видам налогов и сборов, в том числе в части суммы налогов и (или) сборов, излишне уплаченных до 01.10.2020.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100.

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