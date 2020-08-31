Граждане стали активнее использовать кредитные карты

Число граждан, активно использующих кредитную карту сразу после получения, рекордно выросло во время пандемии.
Такую статистику дало БКИ «Эквифакс», пишет «Коммерсантъ».
По итогам июля, уровень совершения покупок или снятия денег в банкомате в течение первого месяца с момента получения карты, вырос до 68%. Это рекордная величина с августа 2015 года.
По словам гендиректора Бюро Олега Лагуткина, это можно объяснить сезонным фактором или ростом маркетинговой активности банков.
«Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора,— говорит он.— Потребители стали совершать больше транзакций по картам и, очевидно, получали их для заранее запланированных трат, вполне возможно, с целью организации отпуска».
Эксперты предвещают рост долговой нагрузки на граждан.