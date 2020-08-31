В Москве с завтрашнего дня откроются 450 пунктов вакцинации от гриппа

В столице с 1 сентября откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа. В том числе 44 пункта мобильной вакцинации.

«С 1 сентября в Москве стартует сезонная вакцинация от гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

36 мобильных прививочных пунктов разместят на станциях метро, по два — на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре — в центрах госуслуг «Мои документы».

По словам Хрипуна, программу постарались организовать так, чтобы сделать прививку от гриппа горожане могли быстро и удобно. При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте. Перед прививкой проводится медосмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. На процедуру уходит 10–15 минут.

Вакцинация бесплатная.

По материалам «Москва 24».