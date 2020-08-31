Продукты из «Магнита» начнут доставлять курьеры Delivery Club

Торговая сеть «Магнит» запускает экспресс-доставку продуктов: до конца года эту услугу запустит в крупнейших городах Delivery Club. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас в пилотном режиме курьеры Delivery Club доставляют заказы из десяти торговых точек «Магнита» в Москве. К концу года такая возможность появится во всех районах города, а также в Санкт-Петербурге и еще 15 крупнейших городах России. Планируется, что каждая доставка будет занимат от 30 до 45 минут. Стоимость доставки — 149 рублей, в дальнейшем сумма будет зависеть от объема заказа: чем больше, тем дешевле.

Для заказа будет доступно пять тысяч наименований продуктов — среди них и непродовольственные товары. В перечень не будут входить алкоголь, табак и пиротехника.

Как отмечают в Delivery Club, партнерство с «Магнитом» станет самым большим шагом в развитии доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. У самого же ритейлера прежде не было опыта масштабной работы с экспресс-доставкой.