Россия в этом году может войти в пятерку экономик мира. Так считает Орешкин

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательской способности.

Об этом заявил бывший глава Минэкономразвития, а ныне помощник президента Максим Орешкин, в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — сказал Орешкин.

Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в «пятерке» наиболее развитых экономик мира.

«А дальше — исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе», — добавил он.

Также, по мнению Орешкина, в этом году будет выше исполнение бюджета.

«Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы оценивали в июне — июле, когда мы консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше... Доходная база точно будет больше, чем планировалось», — считает он.

Однако он не уточнил конкретные ожидания по дефициту бюджета в этом году.

По материалам «ТАСС».