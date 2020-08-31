Обвала рубля осенью не будет, считает эксперт. Но будут резкие колебания курсов валют

Падения рубля осенью не будет, но будут резкие колебания курсов доллара и евро из-за выборов в США и продолжения санкций.

Так считает экономист Никита Масленников, пишут «РИА Новости».

«Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — заявил Масленников.

При этом, эксперт уверен, что в будущем курс рубля должен будет укрепиться.

Интересно, а возможность второй волны коронавируса он в прогнозе учитывал?