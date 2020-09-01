Половина свежезарегистрированных безработных давным-давно не работали официально

За первое полугодие 2020 в органы службы занятости обратилось 3,8 млн человек, из них 2,2 млн человек – в течение второго квартала. Трудоустроились около 30 % обратившихся в период пандемии в центры занятости граждан.

Какой он, безработный коронавирусного периода? Исследование на эту тему провели Специалисты Минтруда и ВНИИ труда.

Как выяснилось, большая часть оставшихся без работы граждан – городские жители. Их 72 %. В первом квартале доля городских жителей составляла 62 %.

В разрезе возрастных групп во втором квартале заметно увеличилась доля молодежи от 20 до 29 лет, а также доля безработных граждан в возрасте от 30 до 49 лет. При этом доля граждан старше 50 лет сократилась с 27 % в первом квартале до 15 % – во втором.

Многие из обратившихся в ЦЗН граждан ранее не искали работу, не будучи при этом официально трудоустроены.

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Так, 21 % от числа тех, кто обратился во втором квартале,, еще порядка 30 % безработных граждан имели трудовой опыт в прошлом, нои не обращались в центры занятости за содействием в поиске работы.

Существенно выросла доля тех, кто не имеет профессионального образования - до 51%.

«Мы впервые провели исследование зарегистрированных в качестве безработных граждан по всей стране. Благодаря цифровизации базы данных на портале «Работа в России» мы получили возможность оперативной сверки данных и обобщения данных. Эти сведения необходимы для выработки эффективных мер помощи оставшимся без работы гражданам и совершенствованию государственной политики в сфере занятости. Такой поквартальный мониторинг мы планируем делать на регулярной основе. Выводы аналитического отчета подтвердили актуальность платформы для стажировок, которая будет действовать на портале "Работа в России" со следующего года и востребованность мер по переобучению безработных граждан. С учетом анализа зарегистрированных центрами занятости граждан разработан типовой комплекс мер по содействию занятости и направлен в регионы для актуализации в соответствии с потребностями и возможностями субъекта», - отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.