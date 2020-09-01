ЦЗН умеют работать только внутри одного региона. Настроят межрегиональную координацию

Сейчас работа ЦЗН ориентирована только на один регион. Необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов, отметил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов в ходе совещания на тему государственной политики в сфере содействия занятости населения, которое прошло на площадке партии.

«Популяризация удаленной занятости определяет пересмотр организации работы в центрах занятости. Центрам занятости надо четко понимать, что они должны работать с базами данных вакансий не только по субъекту РФ, а по стране в целом, предоставляя всю палитру имеющихся вакансий конкретному претенденту», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Сегодня вне поля зрения субъектовых центров занятости остаются крупные инвестиционные проекты, которые создают перспективный спрос на рабочую силу и межсубъектовая трудовая миграция. Глава Минтруда подчеркнул, что нужны четкие механизмы контроля за ситуацией на рынке труда.

«Уровень предоставляемых центрами занятости услуг должен соответствовать предъявляемому обществом запросу. Эти цели могут быть достигнуты и через внедрение механизмов контроля и создание единой цифровой платформы, и через механизм поднятия полномочий. С экспертным сообществом мы обсуждаем и тот, и другой вариант», — отметил Антон Котяков, подчеркнув, что для принятия решения необходимо взвесить все аргументы.

Напомним, в центрах занятости зарегистрированы 3,6 млн безработных граждан.